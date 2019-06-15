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Fuat Oktay’dan Moody’s tepkisi: “Hangi dönemde ne zaman bir seçim varsa sözde kredi değerlendirme ve derecelendirme kuruluşları hemen rollerine bürünürler”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgatlı sanayici ve iş adamlarıyla kahvaltı programında bir araya geldi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 13:50
Fuat Oktay’dan Moody’s tepkisi: “Hangi dönemde ne zaman bir seçim varsa sözde kredi değerlendirme ve derecelendirme kuruluşları hemen rollerine bürünürler”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgatlı sanayici ve iş adamlarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Moody’s’in, Tükiye’nin kredi notunu düşürmesi ile ilgili konuşan Oktay, “Hangi dönemde ne zaman bir seçim varsa sözde kredi değerlendirme ve derecelendirme kuruluşları hemen rollerine bürünürler” dedi. Ayrıca Oktay, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında gerçekleşecek canlı yayın hakkında da açıklamalarda bulundu.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgatlı Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Üsküdar’da düzenlenen programa Oktay’ın yanı sıra eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, milletvekilleri ve iş adamları da katıldı. Kahvaltının ardından programda konuşma yapan Fuat Oktay, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in,Türkiye’nin kredi notunu düşürmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ayrıca Oktay, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında yarın akşam gerçekleşecek canlı yayın hakkında da düşüncelerini dile getirdi.


Moody’s’in Tükiye’nin kredi notunu düşürmesini eleştiren Oktay, “Kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın. İster içeriden ister dışarıdan, ne yaparlarsa yapsınlar. Not mu düşürmek istiyorlar, düşürsünler. Her zaman yaptıkları fırsatçılık zaten bu. Hangi dönemde ne zaman bir seçim varsa sözde kredi değerlendirme ve derecelendirme kuruluşları hemen rollerine bürünürler. Kendilerinden bekleneni yaparlar, aynen dün gece yaptıkları gibi. Yapsınlar, ellerinden geliyorsa daha fazla düşürsünler. Ama biz bu oyunu defalarca gördük. Sizler bu oyunu gördünüz. Bu bizim liderimizin yanında, arkasında durmaktan hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını alıkoymamıştır, bu seçimlerde de alıkoymayacaktır. Önümüzdeki dönemlerde atacağımız yeni adımlar ve kaydedeceğimiz ilerlemelerle bugüne kadar olduğu gibi yine yalnızlar olacağımızı bilmenizi isteriz” diye konuştu.


Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında yarın gerçekleşecek canlı yayın hakkında konuşan Oktay, “Bu kişinin, takındığı maske düştüğünde ne kadar fevri çıkışları olduğunu ve affedilemez yanlışlar yaptığını Ordu Valimize karşı kullandığı küfürlü ifadelerde de gördük. Popülist yaklaştığı zaman, sürekli dolduruşlarla sahte gülücükler dağıttığı sürece somut bir şeyler ile karşısına çıktığınız vakit eli ayağı birbirine dolaşır. Kişiliğiyle karakteriyle alakalı falsolar vermeye başladı. İnşallah yarın akşam gerçekleşecek canlı yayında da Binalı Yıldırım ve CHP adayı arasındaki tecrübe, seviye ve erdem farkı açıkça gözler önüne serilecektir” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 13:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • şenay doğanşenay doğan34 dk önce
    sabredin türkiyeyi batıya peşkeş çektiniz nesiller boyu şimdi dirsek gösteriyorlar rusyanın asyanın boynuna sarıldınız birkaç nesil de onlara peşkeş çekerseniz sonra bir dirsek de onlar gösterir nesilleriniz yeniden batıya yönelir o zaman mezarınızda torunlarınızın sesini duyarsınız atalaramız başaramamıştı ama onların mirasını devraldık ve başardık diye bazen bir adım atarsın başarı gelecek nesillere yazılır sabredin düzelir allaha emanet olun

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