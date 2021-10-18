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Siyaset Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na sert cevap: Suç duyurusunda bulunuyorum
Siyaset

Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na sert cevap: Suç duyurusunda bulunuyorum

Kamu görevlilerini alenen tehdit eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Buradan, vesayet ve paralel yapı algısı oluşturmaya çalışarak vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın her kesimini tehdit eden ve şaibe altında bırakanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Bu paralel yapılara hesap sorulmalıdır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 17:43:00 -
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na sert cevap: Suç duyurusunda bulunuyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik skandal açıklamalarına tepki gösterdi.

Oktay, "Bugün, 18 Ekim 2021. Kılıçdaroğlu'nun kamu kurumları ve görevlilerini şaibe altında bırakarak 'ahır, lağım, pislik, mafyatik düzen, militan' gibi hastalıklı ruh hallerini yansıtan ifadelerle vesayet özlemli tehditleri için verdiği tarih. Cumhurbaşkanımızdan en alt kademedeki çalışanına kadar tüm kamu görevlileri hukuk düzeni içerisinde ve yasal çerçevede büyük bir özveri ile görevlerini yerine getirmektedirler. Aksiyle ilgili elinde bilgi ve belgesi olanlar bunları hemen yargıya taşır. Şayet gecikir veya geciktirir ise yukarıda kullandığı seviyesiz ifadelerin tamamının altında kalır" dedi.

Oktay, vesayet ve paralel yapı algısı oluşturmaya çalışarak vatandaşları ve çalışanların her kesimini tehdit eden ve şaibe altında bırakanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Bu paralel yapılara hesap sorulmalıdır. Zalimleri bağışlamak milletimize cefadır. Bugünden itibaren Kılıçdaroğlu'nun vesayet özlemli tehditlerine karşı her bir kamu çalışanımız ve bürokratımız milletimize olan hizmetine performansını katlayarak cevap verecektir. Hodri meydan" ifadelerini kullandı.

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