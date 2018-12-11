Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda devam eden 2019 yılı Bütçe Görüşmelerinde yaptığı konuşmada, "İdlib’te Rusya ile vardığımız ve İran tarafından da desteklenen mutabakat sayesinde, çok büyük bir insani kriz yaşanmasının önüne geçtik. Şimdi de gündemimizde Fırat’ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu parçalamak vardır" ifadelerini kullandı.