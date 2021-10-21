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Siyaset Fuat Oktay: Türkiye bağımsız ülkedir hadlerini aşmasınlar
Siyaset

Fuat Oktay: Türkiye bağımsız ülkedir hadlerini aşmasınlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10 ülkenin büyükelçiliklerin Osman Kavala’nın yargılandığı davayla ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 15:49:00 -
Fuat Oktay: Türkiye bağımsız ülkedir hadlerini aşmasınlar

Oktay; “Görevli bulundukları ülkenin bağımsızlığına sadakat göstermek zorunda olan ve ‘yargı bağımsızlığından’ söz eden bazı ülkelerin büyükelçileri, hadlerini aşarak ‘siyasetin yargıya müdahalesini’ talep etmişlerdir. Türkiye’de yargı bağımsızdır ve Türkiye tam bağımsız bir ülkedir. Yargıya müdahaleyi arzu edenler, bu arzularını kendi ülkelerinde gerçekleştirmeye devam edebilirler” dedi.

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