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Fuat Oktay taziyeleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, annesinin vefatı nedeniyle ardından Bahariye Mevlevihanesi'nde taziyeleri kabul etti.

29 Eylül 2018 Cumartesi 16:17
Fuat Oktay taziyeleri kabul etti

Fuat Oktay, annesi Şaziye Oktay'ın Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilmesinin ardından babası Ömer Oktay ve kardeşi Nihat Oktay ile Bahariye Mevlevihanesi'ne geldi.

Oktay, burada babası ve kardeşi ile taziyeleri kabul etti.

Fuat Oktayn yakınları, milletvekilleri ve vatandaşların katıldığı taziyede, Kur'an-ı Kerim okudu, konuklara ikramda bulunuldu.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 16:17
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