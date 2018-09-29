Fuat Oktay taziyeleri kabul etti

Fuat Oktay, annesi Şaziye Oktay'ın Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilmesinin ardından babası Ömer Oktay ve kardeşi Nihat Oktay ile Bahariye Mevlevihanesi'ne geldi.

Oktay, burada babası ve kardeşi ile taziyeleri kabul etti.

Fuat Oktay'ın yakınları, milletvekilleri ve vatandaşların katıldığı taziyede, Kur'an-ı Kerim okudu, konuklara ikramda bulunuldu.