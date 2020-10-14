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Siyaset Fuat Oktay: Milletimiz hortumcuyu SGK’dan biliyor
Siyaset

Fuat Oktay: Milletimiz hortumcuyu SGK’dan biliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 17:44:00 -
Fuat Oktay: Milletimiz hortumcuyu SGK’dan biliyor

Oktay, şunları kaydetti: “Milletimiz gerçek hortumcunun kim olduğunu SGK’dan bilmektedir. Anılan gruba karşı hukuki süreç, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğum Temmuz 2016-2018 döneminde bizzat şahsım tarafından başlatılmıştır. Sözleşmelerden kaynaklanan tüm hak ve yetkiler, bu süreçte Hazine lehine kullanılmıştır. Buna dair belge ve kayıtlar açıktır.” Oktay ayrıca, şahsına yönelik yapılan iftira ve itibar suikastına karşı hukuki sürecin başlatılacağını da belirtti.

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