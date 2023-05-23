Fuat Oktay: Millet İttifakı mı kaldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başkent Millet Bahçesi'nde AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği 'Gençlik Buluşması'na katıldı.

Burada gençlere hitap eden Oktay, AK Parti hükümetlerinin geçen yıllarda bir altyapı hazırladığını ve 'Türkiye Yüzyılı'nın da bu altyapı üzerine kurulacağını ifade ederek, "Sanmayın ki bu altyapı sadece yollar, köprüler, havayolları, karayollarıdır. Sanmayın ki bu altyapı enerjide veya savunma sanayisinde kurduğumuz altyapıdır. Asıl altyapı özgüveni olan bir gençlik ve milletin ortaya çıkmış olmasıdır. En değerli varlığımız ve son 20 yılda inşa ettiğimiz en güçlü altyapı budur. Yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkardığımız bir savunma sanayimiz varsa bunu yapan aslında özgüven" dedi.

"Dağılmadılar mı zaten? Millet İttifakı mı kaldı, bitti diye biliyoruz biz"

AK Parti'nin değişim vaatlerinin sözde olmadığını, bu anlamda geçmişteki çalışmaların da buna örnek teşkil ettiğini söyleyen Oktay, "AK Parti kadrolarında değişimin ta kendisini görürsünüz. Seçilme yaşının 25'e, daha sonra da 18'e çekilmesi olayı AK Parti'de sadece sözden ibaret değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Oktay'ın konuşmasının ardından, programa gelen gençler kendisine sorular sordu. Bir gencin seçimlerden sonra Millet İttifakı'nın dağılabilme ihtimalinin olup olmayacağına yönelik sorusuna Oktay, "Dağılmadılar mı zaten? Millet İttifakı mı kaldı, bitti diye biliyoruz biz. Eğer siz milletinizle samimi olmuyorsanız, algı boyutunda giderseniz bu samimiyetsizlik açık şekilde görünür" şeklinde cevap verdi.

Seçimlerde bazı anketlerin Millet İttifakı'nı yanılttığını söyleyen Oktay, "Sahaya değil de algı için yaptırdığın anket sonuçlarına güvenirsen bu olur. Biz, sahanın böyle olduğunu zaten biliyorduk. Recep Tayyip Erdoğan gerçeklik üzerine gider. Diğerleri hayal satmayla meşguldüler ve sattıkları hayallere bir süre sonra kendileri de inanmaya başladılar. Biz, trendin son 1 ayda yukarı doğru gittiğini her fırsatta dile getirdik. Hatta biz, 1'inci turda bitireceğimiz yönünde çok ciddi motive idik. Yayınladıkları anketlerin gerçek olabileceğine dair en ufak bir düşünceleri varsa bu seçime hiç katılmamaları gerekiyordu. Anketlerini yönetemeyenlerin Türkiye'yi yönetmesi mümkün değil" dedi.

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'Dijital Türkiye'yi versek nasıl yöneteceklerdi?

Oktay, Millet İttifakı'nın her fırsatta liyakatten bahsettiğini belirterek, "Bunlar o kadar liyakatsiz ki, kendi seçim sadıkları ile genel merkezleri arasındaki veri akışını bile sağlayamayacak kadar liyakatleri yok. Biz e-Devlet'i geliştirdik. Devletle olan bütün işlerinizi kamu kurumunun kapısına gitmeden evinizde veya iş yerinizde hallediyorsunuz. Türkiye'nin siber güvenliği, coğrafi bilgi sistemleri burada. Kendi seçim sandığındaki bilişim sistemini bile yönetemeyen bu liyakatsiz ekibe 'Dijital Türkiye'yi versek nasıl yöneteceklerdi? e-Devlet'i yetiştiren ekip kendi bilişimcilerimiz. Kendi gencine güvenmeyip ithal danışman toplamaya başladığın zaman ancak bu kadar olur" diye konuştu.

'Maskenin düşmesini gördük'

Depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha rahmet dileyen Oktay, depremin ardından ilk andan itibaren samimi olarak çalıştıklarını ifade etti. Gelinen noktada da depremin yaralarının sarılması adına çalışmaların devam ettiğini dile getiren Oktay, "Kalıcı konutlar artık teslim edilmeye başlandı. Kısmet olursa yıl sonuna kadar da yıkılan, hatta orta hasar gören binalara kadar tümünü teslim ediyor olacağız. Milletimiz de bu samimiyeti gördü. Sonuçta 15 Mayıs sabahı ne oldu? 'Bana oy vermeyen depremzedeye yaptığım yardım haram olsun' diyecek kadar seviye bırakmayan bir muhalif anlayış gördük" dedi.

Oktay'a sorulan soruların ardından, salonda bulunan ve 28 Mayıs'ta ilk defa oy kullanacak gençler için pasta kesildi. Oktay, ilk defa oy kullanacak geçleri tebrik ederek onlara hediye verdi. Ardından Oktay ve gençler, Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile hatıra fotoğrafı çektirdi.