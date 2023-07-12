  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öyle bir şey söyledi ki sosyal medya ayağa kalktı. “Keşke Şeriatı övecek…”

Meksika ülkesinde binlerce kişi isyan etti, sokağa çıktı: Gündeme bomba gibi düştü! Sert tepki gösterdiler

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde uzmanlar bunu öngörüyor! Duyurusu yapıldı: Son gelişmeler nasıl seyredecek?

Moruğun tansiyonu fırlayacak! Para kaynağına çöküldü

Motorine büyük zam geldi: Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti! Akaryakıtta işte güncel fiyatlar

Yasaklı silah polemiği büyüyor! Rusya: ABD Ukrayna'ya misket bombası verirse bizde kullanırız

Otomobil alacaklar dikkat! Şeytanın bile aklına gelmeyecek araç vurgunu

Pençe Kilit operasyonu bölgesinden şehit haberi geldi

Yunanistan Türkiye konusunda o ülkeye isyan etti: Hayallerimiz yıkıldı, en azından bunu yapmalıyız

Kazancı dudak uçuklatıyor! Yargıç, yazdığı kitapları devlet okullarına zorla aldırmış
Gündem Fuat Oktay, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı depremzede çocuklara bağışlayacak
Gündem

Fuat Oktay, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı depremzede çocuklara bağışlayacak

Yeniakit Publisher
2023-07-12 12:53:00 -
Fuat Oktay, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı depremzede çocuklara bağışlayacak

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı davadan kazandığı 10 bin lira tazminatı, deprem bölgesindeki çocukların eğitimi için bağışlayacak.

Alınan bilgiye göre Oktay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında, 13 Ekim 2020'de partisinin TBMM grup toplantısındaki konuşmasında "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle manevi tazminat davası açtı.

Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, yargılama sonucunda Kılıçdaroğlu'nun Oktay'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Oktay'ın, yargılama sonrası alacağı tazminatı deprem bölgesindeki çocukların eğitimi için bağışlayacağı öğrenildi.

Fox'a yalan haberden rekor tazminat cezası: 787,5 milyon dolar
Fox'a yalan haberden rekor tazminat cezası: 787,5 milyon dolar

Dünya

Fox'a yalan haberden rekor tazminat cezası: 787,5 milyon dolar
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu yine tazminat ödeyecek! SADAT'tan açıklama
Kılıçdaroğlu yine tazminat ödeyecek! SADAT'tan açıklama

Gündem

Kılıçdaroğlu yine tazminat ödeyecek! SADAT'tan açıklama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23