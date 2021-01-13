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Gündem Fuat Oktay, Kemal Kılıçdaroğlu'na haddini bildirdi: Şan ve şerefinin korunması ile ilgili bir iddiamız yoktur
Gündem

Fuat Oktay, Kemal Kılıçdaroğlu'na haddini bildirdi: Şan ve şerefinin korunması ile ilgili bir iddiamız yoktur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, halkın hür iradesiyle seçtiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Kılıçdaroğlu'nun şan ve şerefinin korunması ile ilgili bir iddiamız yoktur." sözleriyle haddini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 18:11:00 -
Fuat Oktay, Kemal Kılıçdaroğlu'na haddini bildirdi: Şan ve şerefinin korunması ile ilgili bir iddiamız yoktur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız her ahval ve ortamda dimdik durarak milletimizin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini sonuna kadar korumuş ve temsil etmiştir. Kılıçdaroğlu'nun şan ve şerefinin korunması ile ilgili bir iddiamız yoktur." ifadesini kullandı.

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