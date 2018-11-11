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Fuat Oktay, İtalya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Libya Konferansı'na katılmak üzere 12-13 Kasım tarihlerinde İtalya'nın Palermo şehrine gideceği bildirildi.

11 Kasım 2018 Pazar 13:00
Fuat Oktay, İtalya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Libya Konferansı"na katılmak üzere pazartesi günü Palermo'ya gidecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Oktay, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek "Libya Konferansı"na katılmak üzere 12-13 Kasım tarihlerinde Palermo'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

Yarın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte tarafından heyet başkanlarına verilen akşam yemeğine katılacak Oktay, salı günü genel çalışma oturumunda katılımcılara hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, konferansa katılan ülkelerin heyet başkanları ve muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Öte yandan açıklamada, Libyalı yetkililer ve davetli yabancı ülkelerin yanı sıra Libya'nın çeşitli kesimlerinden katılımcıların bulunacağı konferansın, ülkede Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen siyasi sürece ivme kazandırmasının temenni edildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 13:00
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. Libya Konferansı
  3. Palermo
  4. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte

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