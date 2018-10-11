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Fuat Oktay Ekvator Ginesi'ne gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bağımsızlığının 50. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere yarın Ekvator Ginesi'ne ziyaret gerçekleştirecek

11 Ekim 2018 Perşembe 14:00
Fuat Oktay Ekvator Ginesi'ne gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye  Cumhuriyeti'ni temsilen Ekvator Ginesi'nin bağımsızlığının 50. yıl dönümü  kutlamalarına katılmak üzere, yarın bu ülkeye bir ziyaret gerçekleştirecek. 

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay,  temasları kapsamında Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasago  ile görüşecek.

Ziyarette, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2014 yılında  Ekvator Ginesi'ne gerçekleştirdiği ziyaretle ivme kazanan ikili ilişkilerin ele  alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Oktay, ayrıca kutlamalara katılan bölge ülkelerinin liderleri ve  muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek, Ekvator Ginesi’ndeki Türk  vatandaşları ve Türk yatırımcılarla da bir araya gelecek.
 

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 14:00
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. Türkiye

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