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Gündem Fuat Oktay duyurdu! Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan 'Türkiye' kararı
Gündem

Fuat Oktay duyurdu! Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan 'Türkiye' kararı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın mart ayında Türkiye'ye geleceğini ve Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 00:56:00 -
Fuat Oktay duyurdu! Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan 'Türkiye' kararı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, A Haber ekranlarında Haktan Uysal, Banu El ve Mahmut Övür'ün sorularını yanıtladı. Gündem ilişkin açıklamalarda bulunan Oktay, Türkiye Ermenistan ilişkilerine de değindi.

Paşinyan Antalya'ya gelecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Türkiye'ye geleceğini söyleyen Oktay, "Ermenistan'a Karabağ üzerinden çözümsüzlüğü dayattılar. Karabağ'da işgalin bitmesi bölgede barışın anahtarı oldu. Ermenistan Başbakanı Antalya Diplomasi Forumu'na gelecek." ifadelerini kullandı.

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