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Fuat Oktay, Çekya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gittiği İtal'ya da Çekya Başbakanı Andrej Babis ile bir araya geldi.

13 Kasım 2018 Salı 10:48
Fuat Oktay, Çekya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile görüştü.

Otelde bir araya geldiler

Libya Konferansı kapsamında Palermo'da bulunan Oktay, Babis ile konferansın düzenlendiği Villa Igiea Otel'de bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, iki ülkenin siyasi ve ekonomik ilişkileri ele alındı.

Suriye ve Ortadoğu'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, özellikle terörün her türlüsüne karşı kararlı mücadelenin önemi vurgulandı.

Görüşmede, Türkiye ve Çekya'nın yürüttüğü ortak projelerin tamamlanması ve yeni projelerin belirlenerek hayata geçirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 10:48
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. İtalya
  3. Çekya Başbakanı Andrej Babis
  4. Suriye

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