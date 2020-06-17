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Ekonomi

Fuat Oktay: Bu yılı pozitif büyümeyle tamamlayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Bütün dünyada büyüme olmasa da biz bu yılı pozitif büyümeyle tamamlayacağız azmiyle yola devam etmek zorundayız, göreceksiniz yılın sonunda bunu başaracağız." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 12:18:00 - 2020-06-17 13:11:22
Fuat Oktay: Bu yılı pozitif büyümeyle tamamlayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ASO Haziran ayı Meclis Toplantısı'nda ekonomi gündemine dair kritik açıklamalar yaptı.

"Yılın sonunda bunu başaracağız"

Oktay, "Bütün dünyada büyüme olmasa da biz bu yılı pozitif büyümeyle tamamlayacağız azmiyle yola devam etmek zorundayız, göreceksiniz yılın sonunda bunu başaracağız." mesajını verdi.

"Olumlu bir tablo öngörüyoruz"

Öte taraftan Fuat Oktay, "İkinci çeyrekte salgın tedbirlerinin etkisiyle kısmi bir gerileme beklense de, yıl sonu için olumlu bir tablo öngörüyoruz. Bu noktada özellikle belirtmek isterim ki olumlu sonuçlara ulaşmamız için salgının seyrinde yeniden azalan vaka sayılarını yakalamamız gerekiyor. Normalleşmenin birlikte aldığımız tedbirler sayesinde, iyiye giden şartlarda başladığını unutmadan önlemlerimizi en üst seviyede tutmaya devam etmeliyiz." dedi.

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Yorumlar

YaseminNur

ALLAH cc Büyüktür.
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