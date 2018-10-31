Fuat Oktay açıkladı: 95 milyon belge var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Milletvekili Alpay Antmen'in soru önergesini yanıtladı. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde ana hizmetlerin yürütülmesinde görevli, fiilen arşiv iş ve işlemlerinde çalışanların tamamının 31 Ağustos itibariyle sürecin tekamül etmesi ile Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda görevlendirildiğini belirtti.



Oktay, Osmanlı Arşivi olarak bilinen ve Osmanlı Devleti'ne ait belgelere yönelik arşiv faaliyetlerinin yürütüldüğü İstanbul Kağıthane'deki yerleşkenin, Devlet Arşivleri Başkanlığı döneminde de etkin şekilde faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.



Oktay, Osmanlı Arşivi'nde yer alan evrakın genel olarak 1326-1920 arasını kapsadığını söyledi. Yaklaşık 95 milyon belge ve 400 bin defter serisinden oluşan arşivin yaklaşık yüzde 75'lik kısmının sayımının ve dökümünün tamamlandığını anlatan Oktay, tasnifi tamamlanmış belgelerin araştırmacıların hizmetine sunulduğunu açıkladı.