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Gündem Fuat Oktay acı haberi açıkladı! Vefat sayısı arttı
Gündem

Fuat Oktay acı haberi açıkladı! Vefat sayısı arttı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 807’si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 19:06:00 - 2023-03-18 19:14:10
Fuat Oktay acı haberi açıkladı! Vefat sayısı arttı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 807’si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

'Türkiye Tek Yürek' kampanyası

Oktay, "Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirası AFAD hesaplarına yatırılmıştır." dedi.

Şanlıurfa açıklaması

Öte yandan Oktay, "(Şanlıurfa'da) Dün gece şebeke suyu arıtma tesisi tam kapasite devreye alınmış, abonelerin yüzde 50'sine su ulaşmıştır. Bu gece tamamına ulaşacak." dedi.

İkametgah değişikliği

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şu ana kadar deprem bölgesinden 345 bin 97 vatandaşın oy kullanmak için ikametgah değişimi yaptığını bildirdi.

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