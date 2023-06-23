  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan sınırında hareketli saatler

Erdoğan başörtüsüne güvence için anayasayı işaret etti CHP ve avaneleri samimiyet testinde! Muhalefetle çözülmezse millî iradeyle çözülecek

Tasarımın İhtişamı ve Evrimin Tutarsızlığı!

Herkes deli gibi içiyor! Sızanları sabah çöpçüler kaldırıyor… Şok eden görüntüler

Müthiş haber ağızları açık bıraktı! Herkesin merak ettiği duyuru: Çin Türkiye'de bunu da üretti artık diyeceğiz

Deli, 180 km hızla geliyor

Dışa bağımlılık ortadan kalktı! Türkiye bunu da üretti

Memleket yönetmeye kalkmışlardı! 1 aydır grup kurmayı beceremediler

Selçuklu sultanlarının kemiklerinden DNA alındı! İşte birebir modelleri

2022 sonu itibarıyla Türkiye'de yüzlerce ülkede sayısı: Binlerce Türk yatırımı bulunuyor! Rakam dudak uçuklattı
Medya Fuat Güner duyurdu! 'Özkan Uğur yoğun bakımda'
Medya

Fuat Güner duyurdu! 'Özkan Uğur yoğun bakımda'

Yeniakit Publisher
2023-06-23 18:22:00 -
Fuat Güner duyurdu! 'Özkan Uğur yoğun bakımda'

MFÖ müzik grubundan Fuat Güner, Özkan Uğur'un yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü söyledi.

MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur, 2013 yılında lenfomaya yakalandı ve tedavi oldu. Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Uğur, Temmuz 2020'de "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim" dedi.

Uğur geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada, "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle…." ifadelerini kullandı.

Kemoterapi nedeniyle vücudunun yorgun düştüğü öğrenilen Fuat Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklandı.

Açıklamayı MFÖ grubundan Fuat Güner yaptı. Güner, "Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri zorlandı. Ciğerlerinden sıvı çekildi. Tedavisini tamamlayıp yakın zamanda aramıza dönecek inşallah." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23