Fuat Güner duyurdu! 'Özkan Uğur yoğun bakımda'

MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur, 2013 yılında lenfomaya yakalandı ve tedavi oldu. Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Uğur, Temmuz 2020'de "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim" dedi.

Uğur geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada, "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle…." ifadelerini kullandı.

Kemoterapi nedeniyle vücudunun yorgun düştüğü öğrenilen Fuat Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklandı.

Açıklamayı MFÖ grubundan Fuat Güner yaptı. Güner, "Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri zorlandı. Ciğerlerinden sıvı çekildi. Tedavisini tamamlayıp yakın zamanda aramıza dönecek inşallah." dedi.

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