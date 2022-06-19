Fuarlardan ihracata yüzde 25 katkı

Hem dünya devi firmaları hem de yeni ürünleri ve markaları buluşturan sektörel fuarlar, ekonomik aktiviteyi güçlendiriyor. Forumlara ve toplantılara da sahne olan bu fuarlar, ihracatı önemli ölçüde arttırıyor.

Ürünler tanıtılıyor

TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü, her platformda “Ürünlerin tanıtıldığı, taleplerin toplandığı fuarların ihracata katkısı yüzde 25” diyor. Ersözlü, fuarlara paralel olarak ihracatın da artacağını vurguluyor.

Sektör büyüyor

Ersözlü, fuarcılık sektörünün yeni firmalarla büyüdüğüne de dikkat çekiyor. Sektörün 2022’ye iyi bir giriş yaptığını anlatan Ersözlü, şunları dile getiriyor: “Türkiye’nin tedarikçi ülke konumu fuarlara ilgiyi arttırıyor. Bunu veriler de ortaya koyuyor. İhracat odaklı sektörlere yönelik fuarlara katılım 2019’a göre daha yoğun. İlk 3 ayda ziyaretçi sayılarında 2019 rakamlarının yüzde 30-35 aşıldığı görülüyor. Avrupa’dan gelen ziyaretçi sayısının arttığı müşahede ediliyor. Asya’dan gelen ziyaretçi sayısı da öyle. Bir fuara daha evvel ortalama 5-6 bin yabancı ziyaretçi gelirdi. Bu rakam şu anda 10-15 bine vardı. Büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalınmadığı takdirde sektör, 2022’yi 2019 verilerinin yüzde 30-40 geçerek tamamlayacak.”

İstanbul'a yönelim

Ersözlü, “Rusya-Ukrayna savaşından ötürü üretici firmalar ülkemize yöneliyor. Bölgede ertelenen fuarlar da İstanbul’a taşınıyor” diye ekliyor.