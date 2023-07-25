Fuarda 16 farklı TüMOSAN ürünü sergileniyor! TÜMOSAN Marin Motorları 2023 IDEF Fuarı’na damga vurdu

16. kez düzenlenen IDEF Fuarı’nda inovasyonda öncü şirketler ve savunma sanayi yatırımcıları bir araya geliyor. Dünyanın en büyük savunma sanayi fuarlarından biri olan IDEF; birbirinden değerli katılımcıları buluşturuyor. TÜMOSAN da geniş ürün portföyüyle bu katılımcılar arasında güçlü bir duruş sergiliyor.

Alt sistemler sağlayıcısı yerli ve milli güç

TÜMOSAN, 2023 IDEF Fuarı’nda 16 farklı ürününü sergiliyor. Deniz Unsurları alanında önemli üretimler yapan ARES firmasının insansız deniz aracı ULAQ, Tersaneler Genel Müdürlüğü ile imzalanmış olan Stratejik İşbirliği Antlaşması kapsamında teslimatlarına başlanan Marin Motor, TÜMOSAN’ın askeri kara araçlarında, traktörlerinde ve marin güç gruplarında kullanılan elektronik kontrol ve dümenleme sistemleri, PUSAT konvansiyonel ve hibrit Askeri Kara Araçları, farklı versiyonlardaki uygulamalara göre tercih edilen ve TÜMOSAN marka motor ve transmisyonlardan oluşan ALP güç grupları, Türkiye’nin Faz-5 emisyon seviyesine sahip ilk yerli motorları ve PUSAT aracında kullanılan aktarma organları başta olmak üzere birçok ürün, IDEF Fuarında yerini alıyor. Ayrıca birçok sanayi şirketlerinin ihtiyaçlarına karşılık verebilecek yerli üretim jenaratörü ilk gez görücüye çıkıyor. Alt sistemler üretiminde yerli üretim oranına büyük katkı sunan TÜMOSAN’da Teknoloji ve Mühendislik Grup Müdürü Volkan GÜN “Ar-Ge stratejimizi belirlerken TÜMOSAN faaliyet alanıyla uyumlu olarak envanterdeki yabancı ve kritik ithal ürünlerin yerli ve milli imkânlarla geliştirilmesini hedef olarak belirliyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığı ile de bu doğrultuda görüşmelerimizi yapıyor ve ülkemizin ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz alanlarda projelerimizi SSB ve MSB projelerinde alt yüklenici olarak öz kaynaklarımızla yönetiyoruz. ” dedi.

Marin Motorlar Türk Savunma Sanayii'nin gücüne güç katıyor

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın “Otonom Su üstü Aracı Tedariki Projesi Teklife Çağrı Dosyası” kapsamında T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ARES - METEKSAN İş Ortaklığı arasında imzalanmış olan “ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı” sözleşmesi doğrultusunda ARES’in 2 adet Güç Grubunu (TÜMOSAN’ın 352 kW marin motoru, ithal ürün marin transmisyonu ve güç grubu elektronik kontrol modülü), ELD hizmetlerini ve dokümanlarını TÜMOSAN’dan tedarikine ilişkin TÜMOSAN ve ARES arasında başlatılmış olan “TMSN x7.4 Motoru Marinizasyon Projesi” kapsamında Marin Motor Bremze testleri tamamlanmış ve ULAQ teknesine güç grubunun entegrasyonu ve teknenin hızlanma testleri gerçekleştirilmiştir.

Tüm bu çalışmalarla birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Tersaneler Genel Müdürlüğü’ne teslimatına başladığı marin güç gruplarıyla birlikte marin sektöründe de varlığını ispatlamıştır.

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“Milli teknoloji hamlesinde TÜMOSAN olarak biz de varız”

En yeni ürünleriyle teknolojinin son trendlerini yakalayan şirketler IDEF Fuarı’nda milli teknoloji hamlesine büyük katkı sunuyor. TÜMOSAN yerli ve milli üretimde sektöründe öncü olarak konumlanmayı hedefliyor. Savunma Sanayii sektörüne Türkiye’nin kara araçlarında yerli ve milli alt sistemlerini kazandırma konusunda önemli çalışmalar yapmaya devam eden TÜMOSAN’ın Genel Müdürü Halim TOSUN “AR-GE çalışmalarında Türkiye için kritik öneme sahip kara araçları ve alt sistemlerini geliştirmek ve üretmek üzere bir vizyon belirleyen TÜMOSAN firmamızın bugün itibariyle faaliyet gösterdiği alanlara bakıldığında yerli üretim marin motor sektöründe gelecek yıllarda ciddi bir ağırlığının olacağı görülmektedir. TÜMOSAN marka traktörlerde uzun yıllardır kullanılan mekanik motor ailesi baz alınarak geliştirilen 85 BG-115 BG aralığındaki marin motorlarla başlayan çalışmalarımız bugün; ULAQ insansız deniz aracına ve askeri tersanelerde kullanılan Katır teknelerine 352 kW marin motor teslimatlarının yapıldığı bir seviyeye gelmiştir. Kritik ürünlerde yerli ikame stratejimizin meyveleri olan bu ürünler, sadece bizleri değil tüm ülkemizi gururlandırmakta, yurt dışına çıkacak finans kaynağının yurt içinde kalmasını sağlamaktadır. Ayrıca Yerli imkanlarla TÜMOSAN tarafından üretilen Türkiye’nin ilk Faz-5 emisyona sahip yerli motoru TÜBİTAK-RUTE’deki Motor Mükemmeliyet Merkezinde TSE’nin Gözetiminde yapılan Emisyon testlerini başarı ile geçmiş ve homologasyon sürecini de tamamlamıştır. Elde edilen bu emisyon seviyesi başarısı ile hem endüstriyel hem de ticari alanda FAZ-5 motor üretimi ile iç piyasa taleplerini de karşılayarak ithal motor alımlarını azaltmış olacağız. Önümüzdeki yıllar bu çalışmaların sonuçlarını ülkece daha fazla görmeye başlayacağız” dedi.