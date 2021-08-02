FÜ Öğretim Üyesi alıyor
Fırat Üniversitesi, ilanla duyurduğu birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 02.08.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile yapılabilecek. Atamalarda, Üniversite Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ndeki esaslar uygulanacaktır. Doçentlik Eser İncelenmesinden geçerek Doçent unvanını almış ancak, sözlü sınava girmemiş adayların; Sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra ÜAK tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır.
Profesör, Doçent ve Doktor öğretim kadroları daimi statüde olup, adaylar hazırladıkları belgeleri Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
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