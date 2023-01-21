  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Helal olsun sana Selçuk Bayraktar! "Adamın dibi" için bomba teklif

Timur Soykan H.K.G.'nin radyocu itirafını meşrulaştırmaya çalıştı! Hakaret ve tehditler savurdu...

Kar yağışı inanılmaz geliyor! Meteoroloji duyurdu: Herkesi şaşırttı! Bursa bölgesine yağış 10 gün sürecek!

ABD'den Afrika'ya uyarı: Dikkatli olun

Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İngiliz The Economist muhabirine övgü yağdırdı

Ruslar Türkiye'den inanılmaz şekilde topluyor! Bölge sakinleri şaşkın

MHP lideri Bahçeli'den flaş seçim açıklaması

NATO'dan flaş çağrı: Acilen arttırılmalı

Almanya, Ukrayna'ya Leopard tankı vermek için ön koşul sunulduğuna ilişkin iddiayı reddetti! ABD'nin Abrams tipi tank...

H.K.G. iddiayı kabul etti, Zeki Kayahan Coşkun belgeyi sorup Akit'i hedef aldı! İşte H.K.G.'nin ifade tutanağı
Dünya FTX'in kurucusunun 700 milyon dolarlık varlığına el konuldu
Dünya

FTX'in kurucusunun 700 milyon dolarlık varlığına el konuldu

Dolandırıcılık ve kara para aklama dahil 8 suçtan yargılanan kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried'ın yaklaşık 700 milyon dolarlık varlığına el konuldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 07:00:00 -
FTX'in kurucusunun 700 milyon dolarlık varlığına el konuldu

Mahkeme kayıtlarına göre, New York Güney Bölge Savcısı Damian Williams, el konulmak üzere hisse senedi, nakit ve kripto paradan oluşan 10 hesabı belirledi.

Bu kapsamda, Bankman-Fried'ın yaklaşık 700 milyon dolarlık varlığına el konuldu.

Bankman-Fried, dolandırıcılıktan suçlu bulunması halinde söz konusu varlığını kaybedecek.

- Bankman-Fried "dolandırıcılık" suçlamalarını reddetmişti

Kripto para borsası FTX, geçen yıl kasım başında rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.

FTX'in 11 Kasım 2022'de ABD'de iflas süreci başlattığı, şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried'ın da istifa ettiği açıklanmıştı. Sam Bankman-Fried, 12 Aralık 2022'de ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı.

ABD'de federal savcılar, Bankman-Fried hakkında dolandırıcılık, finans yasalarını ihlal ve kara para aklama dahil çeşitli suçlardan dolayı iddianame hazırlamıştı.

ABD'ye 21 Aralık 2022'de teslim edilen Bankman-Fried'ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Dolandırıcılık ve kara para aklama dahil 8 suçtan yargılanan Bankman-Fried, ocak ayı başında New York Güney Bölge Mahkemesinde çıktığı duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23