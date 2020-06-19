FSM’li mühendisler yerli solunum cihazı için gece gündüz çalıştı

Biyomedikal ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin başarılı mezunları, işlerine duydukları saygının yanında Türkiye’nin teknolojilerini üretme konusunda da büyük bir çabaya sahipler.

Daha önce de TB2 İHA ve Akıncı TİHA’nın yazılım geliştirme sürecinde yer alan Baykar mühendisleri Ecmel Demet, Fatma Nur Ezber ve Havvagül Öztürk, projeleri konusunda şu açıklamaları yaptılar.

l Ecmel Demet: Ben Baykar’da yazılım biriminde insan makine etkileşimli yazılım teknolojileri alanında çalışmaktayım ama lisansım biyomedikal mühendisliği. Bundan dolayı bu projeye dâhil oldum.

l Fatma Nur Ezber: Biyomedikal mühendisi olarak yerli bir ar-ge projesinde yer almak hem hayallerimde hem dualarımda hep vardı. Pandemi sürecinde şirket olarak böyle bir işin içerisinde yer alınca, projede bulunma fırsatım oldu.

l Havvagül Öztürk: Tüm dünyayı etkisi altına alan virüsün etkilerini izledik önce. En kötü senaryolar karşısında meydana gelebilecek eksikliklerin giderilmesi için solunum cihazı da büyük önem arz ediyordu.