FSM'de korkunç olay! Aşağı atladı, sağ kurtuldu
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde aracını durdurarak aşağıya atlayan taksici, kıyıya çıkarılarak yaşadığı anlaşılınca hastaneye kaldırıldı.30 Ekim 2018 Salı 16:05
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde aracını durduran bir taksici aşağıya atladı. Deniz polisi tarafından kıyıya çıkarılan taksici yaşadığı anlaşılınca hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet köprüsü üzerinde aracını durduran taksici korkulukları aşarak denize atladı.
Deniz polisi tarafından kıyıya çıkarılan taksici yaşadığının belirlenmesi üzerine hastaneye götürüldü.
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