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Gündem Frikikçi doktora tepki yağdı
Gündem

Frikikçi doktora tepki yağdı

Kutsal doktorluk mesleğini, sosyal medyada reklam yapma uğruna göbeği açık elbiseyle, aşağı seviyeye indiren Asistan Doktor Simge Ünal’a tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 15:21:00 - 2021-04-03 15:28:11
Frikikçi doktora tepki yağdı

 yeniakit.com.tr 

Sosyal medyada reklam yapma uğruna toplumun büyük saygı gösterdiği meslekleri bile ayağa düşüren seküler kesim, kendi mahallelerinden bile tepki çekmeye başladı. Twitter hesabından skandal bir fotoğraf paylaşan Asistan Doktor Simge Ünal, tepkilerin odağı haline geldi.

Hastanede çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Ünal, göbeği açık elbisesiyle adeta reklam yaptı. Kadınları bir meta olarak gösteren zihniyete malzeme veren Ünal’ın göbeği açık giysisi oldukça eleştiri topladı.

Kemalist solcuların ve sekülerlerin cirit attığı Ekşi Sözlük’te dahi Simge Ünal için onlarca mesaj paylaşıldı. Ekşi Sözlük’te, “Serdar ortaç klibinden fırlamış havası veren doktordur. Anestezi yönünden işe yarar bir tarzdır aslında. Hasta göbeğe kitlenmişken doktor istediğini yapabilir” şeklinde yorumlar yer aldı.

Bir başka paylaşımda ise, “Öğrenciyken klinikteki teorik derse şortla geldim diye sen doktorsun bu şekilde bu kliniğe giremezsin diye dersten kovan hocamı hatırladım da devir çok değişmiş. Sınırsız özgürlükçüler gelmeden şunu da ekleyeyim, insanların özel hayatında nasıl giyindiği kimseyi ilgilendirmez. Ancak hasta bakmak ciddi bir iştir, aynı şekilde kıyafetler için de ciddiyeti bozmayan bir sınır olması gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

Halit

Allah hiç kimseyi güzel ahlakdan yoksun etmesin inşaallah böylelerinede ar ve hayâ nasip eylesin Rabbim amiiin selamlar hürmetler
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Putsavar

bunlar bir sosyal medya tiki ugruna coluk cocugunu bile vitrine koyup sergiler
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