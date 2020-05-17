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Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü pelikanlar ile şenlendi

Koronavirüsle mücadele kapsamında ziyarete kapatılan Frig Vadisi sınırlarındaki Emre Gölü'nde, pelikanlar çevreyi şenlendiriyor

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:08:11 -
Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü pelikanlar ile şenlendi

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle ziyarete kapatılınca sessizliğe bürünen tarihi Frig Vadisi'nin cazibe merkezi Emre Gölü, pelikan misafirleriyle şenlendi.

Ankara, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar'da geniş bir alanı kapsayan Frigya, son günlerde koronavirüs salgını dolayısıyla sakin günlerini yaşıyor.

İhsaniye ilçesinde 2017'de Tarım ve Orman Bakanlığının "tabiat parkı" ilan ettiği Frig Vadisi, 3 bin yıllık tarihin yanı sıra yağmur ve rüzgarın etkisiyle tüf kayaç yapısında oluşan peribacaları, oyma kaya mezarları ve anıt abidelerle dikkati çekiyor.

Tarih ve doğal güzelliklerinin yanı sıra, ATV, kano, bisiklet gibi sportif aktivitelerin yapıldığı ve sosyal tesislerin yer aldığı Emre Gölü de yerli ve yabancı turistlerce ilgi görüyordu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında sosyal tesisleri ve sportif aktiviteleri kısıtlanan Emre Gölü, bahar ayında gelen göçmen kuşlarla şenlendi.

Frigya'nın cazibe merkezi olan Emre Gölü'ne gelen pelikanlar, sığ sularda topluca avlanıyor. Göl üzerinde uçan pelikan sürüsü, güzel görüntülerin de oluşmasını sağlıyor.

Çok sayıda balık türünün yaşadığı tatlı su kaynağı Emre Gölü'ndeki pelikanlar, bir süre konakladıktan sonra bölgeden uzaklaşıyor.

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