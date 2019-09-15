Freni patlayan su tankerinden atlayan sürücü hayatını kaybetti Kocaeli’nin Gebze ilçesinde freni patlayan araçtan atlayan sürücü hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde freni patlayan araçtan atlayan sürücü hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mutlukent Kavşağı Dicle Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Y. yönetimindeki Gebze Belediyesine ait çim sulama tankerinin freni boşaldı. Geriye doğru kayan aracın hakimiyetini kaybeden sürücü Erdal Y. araçtan atlayarak kendisini kurtarmak istedi. Yere düşen Erdal Y.’yi gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Erdal Y. (54) olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Erdal Y.’nin cenazesi Gebze Mezarlığı morguna kaldırılırken, emniyet güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.