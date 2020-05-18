  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kreşler ne zaman açılacak?

Camiler ne zaman açılacak? | Camilerde hangi vakit namazlar kılınacak?

Bayramda sokağa çıkma yasağı tüm illerde mi olacak?

İHH, Ramazan'da evsizleri unutmadı

İstanbul'da seyahat yasağının kalkacağı tarih belli oldu
için kalan
Aktüel

Freni çekilmeyen minibüs kanala düştü

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde el freni çekilmeyen minibüs sulama kanalına düştü.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 21:15:21 -
Freni çekilmeyen minibüs kanala düştü

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde el freni çekilmeyen minibüs sulama kanalına düştü.


Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi’nde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, el freni çekilmeden ve park halinde bırakılan A.T.’ye ait 44 DU 683 plakalı minibüs bir süre sonra hareket ederek yol kenarında bulunan sulama kanalına düşerek askıda kaldı.


Kimsenin yaralanmadığı kazada, hafif şekilde hasar oluşan minibüs çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı