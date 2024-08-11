Freni boşalan tır 2 araca çarparak durabildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeyken freni boşalan tır, yol kenarındaki 2 araca çarparak durabildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeyken freni boşalan tır, yol kenarındaki 2 araca çarparak durabildi.
İnegöl-Yenişehir yolunda sürücüsü F.U'nun park ettiği tırın freni boşaldı.
Hareket edip sürat kazanan tır, yol kenarında park halindeki 2 araca çarparak durdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle araçlarda hasar meydana geldi.
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