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Yerel Freni boşalan tır 2 araca çarparak durabildi
Yerel

Freni boşalan tır 2 araca çarparak durabildi

Yeniakit Publisher
2024-08-11 08:23:00 -
Freni boşalan tır 2 araca çarparak durabildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeyken freni boşalan tır, yol kenarındaki 2 araca çarparak durabildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeyken freni boşalan tır, yol kenarındaki 2 araca çarparak durabildi.

İnegöl-Yenişehir yolunda sürücüsü F.U'nun park ettiği tırın freni boşaldı.

Hareket edip sürat kazanan tır, yol kenarında park halindeki 2 araca çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle araçlarda hasar meydana geldi.
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