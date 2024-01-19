  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sömestr öncesi Uludağ'a turist akını! Alman turistler tatil yolculuğu için resmen Türkiye'nin kapısını çaldılar

Türkiye'nin efsane kola markası raflardaki yerini yeniden aldı! Coca Cola'ya büyük şok

İspanya'dan kötü haber: tarihinin en kötü kuraklığı yaşanıyor! Halk deniz suyu içmeye başladı! Canlı için gizli tehlike

Biten proje yok açılış var! İmamoğlu film sunar

İzmir merkezli 3 ilde son yılların en büyük operasyonu: 11 milyar liralık vurgun

Son dönemde artış gösterdi! Gribal enfeksiyon neden uzun sürüyor?

Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a gönderme: Kimseyi işten atmayacağız!

Gazeteciye saldırmak CHP’nin geninde var! A Haber muhabirine tekmeli saldırı

Diyarbakır'da bir iddialı çıkış, açılıyor: Ünlü Türk devi Sezai Karakoç'un adı verilecek! Müthiş haberi ortaya çıktı

Mavi Vatan'da gurur günü! Türk denizleri onlara emanet
Aktüel Freni boşalan minibüs çocuğa çarpıp apartman boşluğuna uçtu: Küçük çocuk hayatını kaybetti
Aktüel

Freni boşalan minibüs çocuğa çarpıp apartman boşluğuna uçtu: Küçük çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-01-19 22:26:00 -

Sultangazi’de park halindeyken freninin boşalması sonucu rampa aşağı kayan minibüs 13 yaşındaki çocuğa çarpıp apartman boşluğuna uçtu. Kazada çocuk hayatını kaybetti, sürücüsü ise gözaltına alındı.

Sultangazi’de park halindeyken freninin boşalması sonucu rampa aşağı kayan minibüs 13 yaşındaki çocuğa çarpıp apartman boşluğuna uçtu. Kazada çocuk hayatını kaybetti, sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza, saat 16.00’da Sultangazi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüsünü el frenini çekerek park eden G.S. (41), ardından aracının yanından ayrıldı. Bir süre sonra freni boşalan minibüs rampa aşağı kaymaya başladı.

Minibüs önce iki araca sonra çocuğa çarptı

Minibüs yukarıdan aşağı gelirken park halindeki iki araca ve 13 yaşındaki Yusuf Yurt’a çarpıp, bir apartman boşluğuna düştü. Çocuğun yaralandığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu ambulans ile hastaneye kaldırdı. Yurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından sürücü gözaltına alındı.

“Arabanın freni boşalmış içinde şoförü yoktu”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Olayın görgü tanıklarından Ali Bozkurt, “Baktık bir araba buraya uçmuş. Geldiğimizde burada çocuğun yakınları feryat figan ediyordu. Arabanın freni boşalmış içinde şoförü yoktu. Çocuk 13 -14 yaşlarında. Biz milletin bağırışları ile dışarı çıktık. Baktım arabanın buraya uçtuğunu gördüm” dedi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Yaşanan olayda minibüsün rampa aşağı inip düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan düşen minibüs, bulunduğu yerden kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23