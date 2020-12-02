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Aktüel Freni boşalan kamyon dehşet saçtı
Aktüel

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı

Sakarya'da, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu 6 aracı altına alarak durabildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 19:18:00 -
Freni boşalan kamyon dehşet saçtı

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Kabakoz Mahallesi'nde korkunç bir kaza meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Merkez Camii yanından Kuzuluk istikametine doğru seyir halinde olan 37 NC 631 plakalı hafriyat kamyonu, freninin boşalması üzerine sürücüsünün kontrolünden çıkarak geri geriye kaymaya başladı.

6 araca birden çarptı

Kontrolden çıkan kamyon, cadde üzerinde park halinde bulunan 6 araca birden çarptı. Herhangi bir can kaybına veya yaralanmaya sebep olmadan durabilen kamyon, altı araçta maddi hasara neden oldu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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