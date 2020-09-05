Freni boşalan çöp kamyonu evin bahçesine girdi

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de, freni boşalan çöp toplama aracı duvarı yıkarak bir evin bahçesine girdi.

Poligon Mahallesi Dereler Sokak’ta meydana gelen olayda, ilk belirlemelere göre, çöpleri almak için sokağa giren kamyonun bir anda freni boşaldı.

Park halindeki bazı araçlara çarpan Sarıyer Belediyesine ait çöp kamyonu, sokakta bulunan bir sitenin duvarını yıkarak karşı taraftaki bir apartmanın bahçesine girerek durabildi.

Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekibi de sevk edildi. Hafif yaralanan şoför, ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.