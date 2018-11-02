0553 313 94 23
impression

Fren yerine gaza bastı! Böyle oldu

Beşiktaş'ta bir kadın sürücü, fren yerine gaza basınca apartmana dalarak kaza yaptı. Meydana gelen kazada can kaybı yaşanmadı.

02 Kasım 2018 Cuma 19:39
Fren yerine gaza bastı! Böyle oldu

Beşiktaş’taki bir otoparktan çıkan kadın sürücü fren yerine gaza yüklenince direksiyon hakimiyetini kaybederek apartmanın giriş katına daldı. Otomobilin askıda kaldığı kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi, Akmazçeşme Sokak üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan otoparktan çıkan kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımı aşıp karşı tarafta bulunan apartmanın giriş katına uçtu. Otomobilin apartmanın giriş katına uçtuğunu gören vatandaşlar, otomobil içerisinde bulunan kadın ve çocuğu kurtarmak için yardıma koştu. Vatandaşların yardımıyla otomobil içerisinde bulunan kadın sürücü Gülten D. ve yanındaki çocuk araç içerisinden çıkarıldı.

Görüntü vermemek için koşarak uzaklaştı

Kaza nedeniyle büyük panik yaşayan kadın çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.
Kazayı duyarak olay yerine gelen daire sakini ise otomobilin balkonlarına çıktığını görünce sinir krizi geçirdi.

Otomobiliyle dairenin balkonuna dalan otomobil sürücüsü ise ifadesinin alınmasının ardından olay yerinden ayrıldı. Basın mensuplarına görüntü vermemek için kadın sürücünün koşarak uzaklaşmaya çalışması ise görenleri şaşkına çevirdi.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 19:39
  1. trafik kazası
  2. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa günü yükselişle kapattı
    1. Borsa günü yükselişle kapattı
    2. Usta hoca Fenerbahçe için İstanbul'da
    3. Adnan Oktar Suç Örgütü havasını aldı!..
    4. CENTCOM'dan skandal kitapçığa özür..
    5. Taksiciye saldıran Danimarkalı..
    6. Ah kalbim nedir senden çektiğim!
    7. Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
    8. Bakan Albayrak: Hedefi yakalayacağız
    9. Tuncay Şanlı ve Ali Güneş bombası!
    10. Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu..
    11. Elektromanyetik alan zarar veriyor
    12. Fren yerine gaza bastı! Böyle oldu
    13. 8 astsubay FETÖ üyeliğinden cezaevine..
    14. Yumurtalık iltihapları ve bitkisel..
    15. İtalya sular altında! Çok sayıda ölü var
    16. Dünyanın tüm kötülerinin hedefinde..
    17. Fenerbahçe'de Sampaoli sesleri!..
    18. Her taş bir kurşun
    19. Besin zehirlenmesi nasıl anlaşılır?
    20. Hollanda'dan Suudi Arabistan açıklaması!
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman

    Günün Karikatürü

    2 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    ‘Defedin bu sürtüğü’
    ‘Defedin bu sürtüğü’