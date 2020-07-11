Freks nedir? Ayasofya’daki frenks ne demek?
Ayasofya mozaikleri freksleri nelerdir? 1934 yılında Bakanlar kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya hakkında önemli bir gelişme yaşandı. 86 yıl sonra Danıştay kararı iptal etti. Ayasofya 24 Temmuz’da ibadete açılacak. Ayasofya’nın ibadete açılacak olması peşinde pek çok soruyu da getirdi. Vatandaşlar, “Ayasofya’daki mozaikler ne olacak?” , “Ayasofya’daki freksler ne olacak?” , “Heykel ve resim olan yerde namaz kılınır mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, freks nedir?
86 yıl sonra Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasına karar verildi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar Ayasofya içerisindeki heykellerin resimlerin nasıl kapatılacağını araştırmaya başladı. Bu sorunun cevabı araştırılırken en çok karşılaşılan ise “freks” ifadesi oldu. Peki, freks nedir?
Ayasofya’daki frenks ne demek?
532 yılında inşası başlayan Ayasofya depremler, yağmalara karşı uzunca yıllardır ayakta kalmaya çalışan kıymetli eserlerden biri. İstanbul’un fethiyle camiye dönüştürülen Ayasofya 1934 yılında müzeye çevrildi. 86 yıl sonra yani 10 Temmuz 2020’de müzenin yeniden camiye çevrilmesine karar verildi.
Ayasofya’nın içerisinde pek çok mozaik, duvar resmi ve heykel bulunuyor. Bütün bu tarihi eserler Ayasofya’da kalmaya devam edecek. Yalnızca namaz vakitlerinde bir perdeyle üzerleri örtülecek. Ayasofya’da tüm dünyanın hayran kaldığı freksler de yer alıyor.
Freks nedir?
Fresk, ıslak kireç sıva üstüne, ezildikten sonra su ya da su ve kireç bileşimi bir bağlayıcı ile karıştırılan pigmentlerle yapılan resim.