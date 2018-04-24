FreeZone Şampiyonluk Ligi finale ulaştı
League of Legends 2018 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde Kış Mevsimi finali gerçekleştirilirken, BAUSuperMassive şampiyonluğa ulaştı. Ayazağa’da gerçekleştirilen finalde Royal Bandits ekibiyle karşılaşan BAUSuperMassive takımı, müsabakayı 3-1 kazanarak şampiyon oldu.24 Nisan 2018 Salı 11:58
BAUSuperMassive takımı, yılın ilk uluslararası etkinliği olan 2018 Sezon Ortası Turnuvası için Avrupa’da Türkiye’yi temsil etme hakkını da kazandı. Vodafone Türkiye Dijital Segmentler Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun, “E-spora önümüzdeki 5 yılda 30 milyon liralık destek vereceğiz” dedi.
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