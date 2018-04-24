FreeZone Şampiyonluk Ligi finale ulaştı

BAUSuperMassive takımı, yılın ilk uluslararası etkinliği olan 2018 Sezon Ortası Turnuvası için Avrupa’da Türkiye’yi temsil etme hakkını da kazandı. Vodafone Türkiye Dijital Segmentler Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun, “E-spora önümüzdeki 5 yılda 30 milyon liralık destek vereceğiz” dedi.