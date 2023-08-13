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Spor Fred resmen Fenerbahçe'de
Spor

Fred resmen Fenerbahçe'de

Yeniakit Publisher
2023-08-13 16:50:00 -
Fred resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Manchester United'dan Fred'i 9 milyon 744 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Manchester United FC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.743.589,5 Avro 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır" denildi.

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