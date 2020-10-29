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Dünya Fransızları boykot Müslümanın görevi
Dünya

Fransızları boykot Müslümanın görevi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İslam düşmanlığı ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına, Arap ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 21:24:00 -
Fransızları boykot Müslümanın görevi

Hazreti Muhammed’e yönelik hakaret içerikli karikatürleri binalara yansıtan Fransa’ya boykot çağrısı yapan Başkan Erdoğan’ın sözleri sonrası Libya Fetva Kurumu, bir fetva yayınladı. Kurumdan yapılan açıklama, “Tacir veya tüketici fark etmeksizin, tüm Fransız mallarından tamamen kaçınmak ve satın almayı bırakmak, her Müslüman’ın dini görevidir” ifadesine yer verildi. Fransız ürünleri yerine alternatiflerine yönelmek gerektiğine işaret edilen açıklamada, alternatifi bulunamayan durumlarda ise “Peygambere duyulan sevgi, Müslümanlar için canları ve mallarından daha değerli olduğu için bu yokluğa sabredilmesi gerektiği” kaydedildi.

Aynı şekilde Yemen’deki alimler ile Malezya, Endonezya, Japonya ve diğer birçok ülkedeki Müslümanlar da Fransız mallarına boykot çağrısı yapıp Macron’u kınadı.

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