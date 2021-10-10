Fransızlardan Osman Kavala’ya destek! “Terör destekçisi”ni “hayırsever” yaptılar

MÜNÜBE YILMAZ

Fransızların dünyaca ünlü yayın kuruluşu France 24, Gezi kalkışması davasında yargılanan, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da, "casusluk" suçundan tutuklanan terör destekçisi Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesinden rahatsız oldu.

“Hayırsever” olarak nitelendirdiği Kavala’nın tutukluluğunun Batılı hükümetler tarafından Erdoğan’ın tahammülsüzlüğünün bir göstergesi olarak kabul edildiğini aktaran hadsiz yayın organı, “64 yaşındaki Kavala 20 yıla yakın hapis cezası ile karşı karşıya” ifadeleri ile duygu sömürüsü yapmayı da ihmal etmedi. Kavala hakkındaki iddialarla ilgili bir kanıt gösterilmediğini ileri süren France 24, “Kavala davası Erdoğan’ın yönetimi altındaki sosyal özgürlük ve devlet politikası turnusol kağıdı deneyini anımsatıyor” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Kavala'nın davası ile özellikle ilgilendiğini ve 2017'de tutuklanmasının ardından Kavala’dan Türkiye'nin “Kızıl (George) Soros'u" olarak bahsettiğini yazan France 24, Beşiktaş’ın Çarşı grubundan 35 kişinin Erdoğan'a yönelik protestolarda ön saflarda yer alması sebebiyle tutuklandığına da yer verdi ve bu kişilerin önce beraat ettirilip sonra kararın bozularak davalarının Kavala davası ile birleştirilmesinin Kavala’nın tutukluluğunu uzatmak için kasıtlı olarak yapıldığını iddia etti.