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Gündem Fransızlardan Libya'da Türk gemisine baskın!
Gündem

Fransızlardan Libya'da Türk gemisine baskın!

Fransız Silahlı Kuvvetleri tarafından Panama bayraklı MEDKON İzmir adlı gemiye Libya açıklarındayken baskın düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 16:50:00 - 2021-04-10 16:52:45
Fransızlardan Libya'da Türk gemisine baskın!

Fransa, 1 Nisan’da Ambarlı Kumport’tan ayrılan gemide yapılan aramanın, Birleşmiş Milletler’in (BM) Libya’ya yönelik silah ambargosunu denetlemesi için Avrupa Birliği ülkeleri tarafından Akdeniz’de başlatılan İrini Harekatı kapsamında yapıldığını iddia etti.

Gemi ise aramanın ardından rotasına devam etti.

5 gün sonra duyurdular

Öte yandan Fransız ordusunun 3 Nisan’daki olayı beş gün sonra, 8 Nisan’da duyurması dikkat çekti.

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Yorumlar

Ulvi

Bizde bunların gemilerini niye durdurmuyoruz.Misilleme yapmazsan bu terbiyesizlik artarak sürer gider.
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Sungur

Bu korsanlara nezaman dur diyeceğiz. Gerçi önce içimizdeki leri temizlemek icab eder
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