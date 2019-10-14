Fransızlardan küstah çıkış: Türkler asker selamı vermeye kalkarsa...

Ay-yıldızlıların Arnavutluk maçı sonrası Mehmetçik'e selam göndermesine tepki gösteren Fransız sosyal medya kullanıcıları, iki ülke arasında oynanacak maçın iptal edilmesi için kampanya başlattı.

A Milli Takımımızın, EURO 2020 H grubunda Fransa ile karşılaşacağı maç öncesi gerginlik tırmanmaya devam ediyor.

Son olarak ay-yıldızlı ekibimiz, Arnavutluk ile oynadığı maçın 90. dakikasında Cenk Tosun'un golüyle galibiyeti yakalamıştı.

Golün hemen ardından futbolcularımız, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere destek olmak için asker selamı vermişti.

Fransızlardan çirkin kampanya

Millilerimizin asker selamı vermesine tepki gösteren Fransız sosyal medya kullanıcıları, Twitter'dan başlattıkları kampanya ile iki ülke arasında oynanacak olan maçın iptal edilmesini istediler.

13 Ekim'de sosyal medya ağı Twitter'da başlatılan #AnnulationMatchFranceTurquie (Fransa-Türkiye maçı iptal edilsin) etiketi kısa sürede ülke gündeminde ilk sıraya yükseldi.

Milletvekilleri de destek verdi

Başlatılan bu çirkin kampanyaya Fransa Ulusal Meclisi Üyesi olan Jean-Christophe Lagarde ve Jean-Luc Mélenchon'un da destek vermesi dikkat çekti.

Fransız siyasetçi Jean-Christophe Lagarde yaptığı paylaşımda, "Müttefikimiz Kürtlerin öldürüldüğü operasyonu asker selamı ile destekleyen futbolcuları ağırlamak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı ikili ilişkileri gergin olan Fransa ve Türkiye, EURO 2020 Avrupa Elemeleri H Grubu'nda yer alıyor.

18 puana sahip lider Türkiye'nin ardından aynı puanla ikinci sırada bulunan Fransa bu akşam Paris'te oynanacak maçı kazanması durumunda EURO 2020'ye katılmayı garantileyecek.

Fransızlar iptali için başvurdu

Öte yandan Fransızlar'ın ırkçı Ulusal Cephe Partisi, maçın iptal edilmesi için Fransa Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

Fransa Futbol Federasyonu'ndan Ulusal Cephe Partisi'ne verilen cevapta, "Bu maçı Fransa olarak biz iptal edemeyiz. İptal etme yetkisi sadece UEFA'da. Spor otoritelerini yok sayarak böyle bir karar alamayız. Maçın iptal edilebileceği terörist saldırı ya da başka türlü bir neden de bulunmuyor." denildi.

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"Bu karar Fransa'yı güçsüz gösterir"

Fransa Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili ise L'Equipe'e yaptığı açıklamada, "Fransa'nın bu maçı oynamama gibi bir kararı olamaz. Bu maçı hükmen kaybetme gibi bir riski alamayız. Böyle bir karar, Fransa'yı güçsüz gösterir." dedi.

Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian'ın ise protesto amacıyla maça gelmeyeceğini açıkladı.

UEFA'dan açıklama geldi

Huffingtonpost Fransa, konuyla ilgili olarak UEFA yetkililerine ulaşarak görüşlerini aldı. UEFA’dan kendilerine yapılan açıklamada “Fransa ile Türkiye arasındaki Avrupa Şampiyonası ilimi maçı, bu akşam planlandığı şekilde yapılacaktır” denildi.