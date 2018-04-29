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Fransızlar'dan derbi yorumu! Bafetimbi Gomis...

Ligin kaderini belirleyecek Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Fransız Telefoot özel bir haber hazırlayarak, Gomis’i ve yakaladığı form grafiğini öne çıkardı, milli takım mesajı yolladı.

29 Nisan 2018 Pazar 15:03
Fransızlar'dan derbi yorumu! Bafetimbi Gomis...

Süper Lig’de ligin zirvesinin kaderini direkt etkileyecek Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Fransa’da da özel bir haber yapıldı.

Ünlü Telefoot, Bafetimbi Gomis üzerinden derbiyi ve Spor Toto Süper Lig’de oluşan şampiyonluk yarışını detaylandırdı.

Özellikle ilk 4 sırada yer alan takımların birbirine puan olarak çok yakın olmaları nedeniyle, şampiyonluktaki favorinin kim olduğunu söylemenin imkansıza yakın olduğu kaydedildi.

Ancak esas ilgi Gomis’e çevrildi. Beşiktaş’ın son 2 yılın şampiyonu olarak Galatasaray’ı geçip geçemeyeceği sorgulanırken, Gomis’in performansıyla bu sezona damgasını vurduğu hatırlatıldı.

Tecrübeli forvetin 29 maçta attığı 27 golle, adeta alev aldığı başlığa çıkılırken, Beşiktaş karşısında da ağır basacağı ifade edildi.

Öte yandan Gomis’in Fransa Milli Takımı için şansı da ele alındı. Yıldız ismin, Türkiye’deki başarılı performansıyla mevcut milli takım oyuncuları, Giroud, Griezmann, Mbappe ve Anthony Martial’den daha fazla gol attığına dikkat çekildi. Ancak Gomis’in milli formayı giyme ihtimali sürpriz olarak değerlendirildi. (Milliyet)

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 15:03
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