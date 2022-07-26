Fransızlardan bomba itiraf: Erdoğan Türkiye'yi daima yüceltiyor

Ukrayna Rusya savaşında Türkiye'nin duruşu ve barış için verdiği çaba Avrupa'da övgü almaya devam ediyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, son olarak Fransız kamu yayıncısı France Info'da yayımlanan haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi daima yücelttiği vurgulandı.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna'daki savaş, kartları yeniden karıştırdı ve jeopolitik dengeleri değiştirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu ustaca kullanıyor. Ülkenin büyüklüğünü yüceltmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor.

"Türkiye önemli bir ülke"

Türkiye önemli bir ülke. Artık belirli sayıda siyasi, diplomatik ve hatta askeri krizin sonucunu etkileme yeteneğine sahip. Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki stratejik önemini tesis etmek için tüm cephelerde yer aldı. Diplomatik cephede de vardı. İki savaşan tarafla konuşan birkaç liderden biri. Rus saldırganlığını şiddetle kınadı bunun yanında Kremlin'e karşı yaptırımlar için oy kullanmadı."

Yazıda Başkan Erdoğan'ın şu sözleri de öne çıkartıldı:

"Biz ordusu olan bir millet değiliz, kendisi ordu olan bir milletiz. Teknolojik üstünlüğümüzü, olağanüstü insan kaynağımızı ve manevi gücümüzü Allah'ın yardımıyla birleştirirsek hiçbir güç ayakta duramaz karşımızda."