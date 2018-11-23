Fransızlar yazdı! 'İttifak huzuru kaçırıyor'

Fransız haftalık haber dergisi L'Express, enerji alanından silah satışlarına birçok alanı kapsayan Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliğinin Ankara’nın Avrupalı ve Amerikalı ortaklarının huzurunu kaçırmaya devam ettiğini yazdı.

Haberde Rusya lideri Vladimir Putin'in, Türkiye'nin kurtarıcısı rolünde olmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın batılı müttefikleriyle ilişkilerinin soğumasından yararlandığı ileri sürüldü.

'Rus-Türk ittifakı Ortadoğu'nun stratejik haritasında derin değişikliklere neden oluyor'

Doğalgaz boru hatlarını ve füzeleri dâhil eden, günden güne daha da gelişen işbirliği sayesinde Rusya'nın Türkiye ile hızlı bir şekilde yakınlaştığına dikkat çeken L'Express, bu ittifakın ‘Ortadoğu'nun stratejik haritasında derin değişiklikleri beraberinde getirdiğini' vurguladı. Haberde, Türk Akımı doğalgaz boru hattının deniz kısmının 19 Kasım'da devreye alınmasıyla ‘bu tuhaf işbirliğinde yeni bir etabın' başlangıcının temelinin atılmış olduğu kaydedildi.

Türk Akımı sayesinde Türkiye'nin Rus gazı sevkiyat hacimlerini arttırabileceğini belirten dergi, Rusya'nınsa Moskova'yı Güney Akımı adındaki diğer bir projesinden vazgeçmek zorunda bırakan Avrupa Birliği'nin (AB) engellerini aşarak ve Ukrayna'yı pas geçerek güney Avrupa'daki ülkelere gaz sevkiyatlarını gerçekleştirebileceğini ifade etti.

'Gaz manevrası aslında daha kapsamlı operasyonun parçası'

Makaleye göre bu ‘gaz manevrası', Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) tarafından yapılan Türkiye'deki nükleer enerji santralinin, ayrıca NATO üyesi olmasına rağmen Ankara ile S-400 hava savunma sistemlerinin satışı konusunda anlaşma sağlayan (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in en önemli ‘stratejik darbesinin' dâhil olduğu daha kapsamlı bir operasyonun parçasını oluşturuyor.

'Rus lider kurtarıcı kozunu oynuyor'

"Bir yandan Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinin soğuması, bir yandan da Ankara ve Washington'u birbirinden ayıran anlaşmazlıkları bağlamında Rus lider, Erdoğan'ın önünde kurtarıcı gemi kozunu oynuyor" denen yazıda, Rusya Devlet Başkanı'nın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik te aynı şeyi yapmaya çalıştığı kaydedildi.

'Wshington S-400 anlaşmasını bozmak için alternatif arayışında'

Yazara göre eğer her şey planlandığı gibi gelişirse ‘Suriye konusunda çizdiği diplomatik manevrayı gerçekleştirmek için çaresizce Türkiye'ye ihtiyaç duyan' Rusya, önümüzdeki yılın ekim ayında Ankara'ya füze savunma sistemlerini teslim etmiş olacak. Bunun yanı sıra bu satışın ‘ciddi sonuçları' olacağı konusunda Türk yönetimini uyaran Washington, gerçekleşmesi durumunda bölgedeki silah pazarı için ciddi sonuçlara yol açabilecek ‘kontratı imzalamanın son aşamasını bozmak için aktif bir şekilde alternatif arayışlarını' sürdürüyor, zira diğer birçok ülke fiilen Rus füze sistemlerine ilgi gösteriyor.

Bu otoriter dürtünün Putin ve Erdoğan'ın yakınlaşmasını destekleyen ‘illiberal rejimlerin ortak esas temeli' olduğu ifade edilen yazıda, "Türkiye ile Rusya arasındaki tüm derin farklılıklara rağmen iki lider, 21. yüzyılın en sinik ittifaklarından birini sağlamlaştırma süreci içinde mi?" sorusuna yer verildi.