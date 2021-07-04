Fransızlar Türkiye'yi örnek gösterdi: Buna hazırlanmalıyız

Fransız Senatosu bünyesindeki Savunma Komitesi, Fransa'nın İHA savaşlarına hazır olması ve dronelara karşı mücadelenin bir öncelik haline getirilmesine yönelik bir rapor hazırladı.

Fransa'da yayımlanan Ouest-France'nin haberine göre, raporda, ülkede 2019'dan bu yana bir kapasite yakalamanın sürdüğü ve Fransa Silahlı Kuvvetleri'nin 2025 yılına kadar birkaç bin uçağı olacağı belirtiliyor.

Türk SİHA'larının kullanımından bahsedildi

Raporda Türk İHA/SİHA'larının savaş bölgelerinde kullanımına da değinildi. Karabağ, Libya ve Suriye örnekleri üzerinde durularak "Savaş alanında drone'ların artan önemi göz önüne alındığında, riskler yüksek" ifadelerine yer verildi.

Raporda İsrail ve Çin gibi, Türkiye'nin de droneların büyük ölçekli üretimine ve ihracatına başladığı aktarıldı.

"Drone'larla mücadele öncelik olmalı"

Çoğu sivil olan insansız hava araçlarının sayısının 2017'de 400 bin iken bugün 2,5 milyona yükseldiğine değinilerek "Ulusal topraklar da dahil olmak üzere, insansız hava araçlarına karşı mücadele bir öncelik haline getirilmelidir" deniliyor.