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Ekonomi Fransızlar peynir ekmek gibi Türkiye'den şirket toplamaya başladı! Şimdi de Türk devine ortak oldular
Ekonomi

Fransızlar peynir ekmek gibi Türkiye'den şirket toplamaya başladı! Şimdi de Türk devine ortak oldular

Yeniakit Publisher
2024-07-27 17:36:00 -
Fransızlar peynir ekmek gibi Türkiye'den şirket toplamaya başladı! Şimdi de Türk devine ortak oldular

Fransızların son dönemde Türkiye'ye olan ilgisi bir hayli artmış durumda. Geçtiğimiz günlerde Durmazlar Makine bünyesindeki Duray Ulaşım Sistemleri’ni satın alan Fransızlar şimdi de iklimlendirme şirketi Eneko’ya ortak oluyor.

Dünya'dan Kerim Ülker'in yazısına göre, Fransa’nın en önemli iklimlendirme şirketlerinden biri Groupe Atlantic. 1968 yılında Fransa’da iki girişimci mühendis Pierre Lamoure ve Paul Radat’ın kurduğu, dünyanın 5 farklı kıtasında üretim yapan Groupe Atlantic’in gözde ülkelerinden biri de Türkiye. 2007 yılında Türkiye’ye İzmir’de ofis açarak giren Fransız devi, ardından 2011 yılında konut ve endüstriyel kazan üretiminde sektörünün öncü markalarından biri olan Erensan ile işbirliği kararı aldı. 2016 yılında ise Erensan, Fransız şirketin bünyesine katıldı.

Fransız Groupe Atlantinc, Türkiye’deki büyümesine yeni bir halka ekliyor. Groupe Atlantic, bir başka iklimlendirme şirketi Eneko’ya ortak olacak. Anlaşma sağlanır ve resmi onaylar verilirse, Fransız Atlantic, Türk şirketi Eneko Havalandırma ve Isı Ekonomi Sistem Teknolojileri şirketinin yüzde 50’lik payını bünyesine katacak. Fransız devi, bu alımı da Atlantic Societe Française de Developpement Thermique SA adlı birimi tarafından gerçekleştirecek.

İzmir'de üretim yapıyorlar

2004 yılında İzmir-Çiğli’de kurulan ve yine aynı bölgede üretim gerçekleştiren Eneko, adını verimli kullanımı sembolize eden Enerji Ekonomisi ifadesinin ilk harflerinden alıyor. 2004- 2009 yılları arasında ısı geri kazanımlı cihazlar ve ısı geri kazanımlı klima santralleri üreterek başlayan şirket, 2009 yılından sonra ise klima santrali üretimine ağırlık verdi. Bu alanda ihracata odaklanan şirket, şu anda üretiminin yüzde 50’sini yurtdışına satıyor. İhracatta ise ana Pazar Avrupa Birliği ülkeleri.

31 fabrikası 13 bin çalışanı var

Groupe Atlantic, şirket satın almalarıyla büyüyen bir şirket. 1973 yılında Guillot’yu, 1986 yılında Thermor & Sauter’i, 1989 yılında Pasific’i, 1993 yılında Elge ‘yi alan şirket, yurtdışında ise bu listeye ilk olarak İsviçreli Ygnis’i ekledi. 2004 yılında Mısır’a, 2006 yılında Ukrayna’ya, 2007 yılında Türkiye’ye adım atan şirket, Almanya’dan Tayland’a, İngiltere’den Meksika’ya, İtalya’dan Gürcistan’a, 10 farklı ülkede 31 tesise sahip. Bu fabrikalarda ise 13 bin kişiye istihdam sağlayan Fransız şirketinin cirosu ise 3.2 milyar Euro.

Türkiye’deki ilk büyük açılımını 2016 yılında yapan şirketin portföyüne Erensan’ı ekledi. Erensan, Fransız Atlantic’ten da daha köklü bir şirket. 1966 yılında kurulan Erensan, konut ve endüstriyel kazan üretimi yapıyor. Yozgat’taki Organize Sanayi Bölgesi’nde 50 bin metrekarelik alana kurulu fabrikada sıcak su, kızgın su, buhar, kızgın yağ ve atık ısı kazanları, buhar jeneratörleri, ısı eşanjörleri, ekonomizerler, bacalar ve basınçlı kaplar üreten ve 350 kişiye istihdam sağlayan Erensan, Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya’da başta olmak üzere Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’daki 70 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.
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