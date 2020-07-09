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Spor

Fransızlar Güven Yalçın’ın peşinde

Fransız ekipleri; Nimes ve Bordeaux’nun Güven Yalçın için Beşiktaş’la görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 09:47:00 -
Fransızlar Güven Yalçın’ın peşinde

Kara Kartal’ın 21 yaşındaki golcüsü Güven Yalçın, Siyah-Beyazlı formayla geçen sezon önemli bir çıkış yapmıştı. 23 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek gelecek için umut veren Güven, bu dönemde ise 25 mücadele sonunda 2 gol atabilmişti. Buna rağmen genç oyuncunun oldukça potansiyelli bir isim olduğunu düşünen Fransız ekipleri; Nimes ve Bordeaux’nun Güven için Beşiktaş’la görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi. Yönetimin 5 milyon Euro’luk talebine Bordeaux’tan son olarak 3 milyon Euro’luk teklif verildiği öğrenildi.

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