Fransızı korku sardı... Le Point: Erdoğan fatih olarak ilerliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 gün sürecek olan Afrika ziyareti uluslararası basın özellikle de Fransa medyası tarafından yakın markaja alınmış durumda.

Paris merkezli haftalık Fransız dergi Le Point, Erdoğan'ın Afrika ziyaretini değerlendirdi.

"Fatih olarak ilerliyor"

"Türkiye-Afrika : Recep Tayyip Erdoğan fatih olarak ilerliyor" başlığının kullanıldığı haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı ülkesinin Afrika ile ilişkilerini sağlamlaştırmayı ve böylece uluslararası sahnede daha meşru bir konum elde etmeyi amaçlıyor" ifadelerine yer verildi.