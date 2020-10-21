Fransız’dan küstah Karabağ adımı

Münübe Yılmaz

Macron’un gizliden silah gönderdiği ve açıktan diplomasi desteği verdiği Ermenistan’ın, Azerbaycan karşısında tarumar olmasını hazmedemeyen Fransız senatör Valerie Boyer, sosyal medya hesabından densiz bir açıklama yaptı. Ermeni soykırımı yalanını kabul eden ve geçmişte bunun için çalışan Türk düşmanı Boyer, bu hafta Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığının tanınması ve Türkiye ile Azerbaycan’ın eylemlerinin kınanması için Senato’ya teklif sunacağını ifade etti.

Türk İslamı, Avrupa’da Yayılıyor

Fransız Senatör, “Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki ilerleyişine karşı koymak, aynı zamanda Türk İslamının Avrupa’da yayılmasına engel olmak anlamına geliyor. Bu hafta Senato’ya Dağlık Karabağ’ın tanınması ve Türkiye ile Azerbaycan’ın eylemlerinin kınanması için teklif sunacağım” ifadelerini kullandı.

Ermeni milislerin Erivan ve Rusya’nın desteğiyle 1992’de işgal ederek sözde bağımsızlığını ilan etmesinin üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen Ermenistan’ın bile resmi olarak tanımadığı Dağlık Karabağ yönetimini Fransa’nın tanıma olasılığı düşük bir ihtimal.