Fransız vekilden küstah çıkış: Türkler sınır dışı edilsin

Fransa'nın güneyindeki Vienne kentinde 28 Ekim'de bir otoyolu kapatarak gösteri yapan Ermenilerin, işe giden Türklere saldırarak 4 kişiyi yaralamasına şu ana kadar Fransız yetkililerden tepki gelmedi. Bununla beraber, önceki gün Lyon kentinde, dün de Dijon kentinde Ermenilerin şiddetine karşı yürüyüş yapan Türklere polis biber gazıyla müdahalede bulundu ve katılımcılara para cezası verildi.

Küstah çıkış: Sınır dışı edilsinler

Cumhuriyetçi Parti Milletvekili Eric Ciotti, katıldığı canlı yayında, Dijon kentinde Türklerin yürüyüş yapmasına tepki gösterdi ve yürüyüş yapanların sokağa çıkma yasağını ve kanunları ihlal ettiğini savunarak, bu kişilerin sınır dışı edilerek Türkiye'ye gönderilmeleri gerektiğini ileri sürdü.

Fransa'nın Vienne kentinde 28 Ekim tarihinde Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların A7 otoyolunu kapatarak işe giden Türklere saldırması sonucu çıkan olayda 4'ü Türk 5 kişi yaralanmıştı.

Sosyal medyaya, Ermenistan bayrağı taşıyan protestocu grubun, ellerindeki sopalarla 2 kişiyi dövdükleri anların görüntüleri yansımıştı.

Fransa'da yaklaşık iki aydır Ermeniler tarafından, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarıyla ilgili gösteriler yapılıyor ve gösterilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine riayet edilmiyor. Bu gösterilere şu ana kadar birçok Fransız siyasetçi de destek verdi.