Fransız vekilden itiraf faşizme gidiyoruz

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinden (LFI) Milletvekili Autain, Le Monde gazetesindeki yazısında, öğretmen Paty’nin öldürülmesinin ardından siyasetçilerin Müslümanlara yönelik hakaretlerde bulunmayı tercih ettiğini belirtti.



Autain, “Fransa, kontrolü kaybetmek üzere. Ülkemiz özgürlükleri ve demokrasiyi savunmak adına özgürlükleri ve demokrasiyi ayaklar altına alıyor. Ülkemiz her geçen gün biraz daha faşizm öncesi bir topluma benziyor. Tartışmalar aşırı sağcı fikirlerin yarışmasına döndü. Ülkede başörtüsü yasaklanıyor, marketlerdeki helal reyonlara son verilmek isteniyor. Ülkede akıl ve mantığın yerini kin ve intikam duyguları alıyor. Böyle bir iklim sorunları çözmez. Ancak iç savaşa sürükler” dedi.