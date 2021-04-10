Fransız uzmandan çarpıcı açıklama: Türkiye Doğu Akdeniz'de dışlanamaz

yeniakit.com.tr

Fransa devlet televizyonunda yayınlanan "Erdoğan: Avrupa'ya kafa tutan Sultan" adlı belgeselde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası ele alındı.

Programda Fransız uzmanların görüşlerine yer verildi.

Fransız Analist François Clemenceau, Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye'nin meşru haklarının çiğnendiğini vurgulayarak, "Yunanistan'ın yayınladığı deniz haritasına baktığınızda Türkiye'ye çok az bir deniz alanı verildiğini görüyoruz" dedi.

Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de dışlamaya çalıştığını ifade eden Fransız L'Opinion gazetesi yazarı Jean-Dominique Merchet ise "Nasıl olur da Türkiye Doğu Akdeniz'de bulunan gaz ve petrol rezervlerinden tamamen dışlanırken diğer tüm İsrailli, Mısırlı, Lübnanlı, Suriyeli ve Kıbrıslı Rumlar bunu yapabilir?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Türkiye'nin de mutlaka müzakere masasında yer alması gerektiğinin altını çizen Fransız yazar, "Ya müzakere masasında uyumlu bir şekilde Türkiye için bir yer ayırırız ya da Türkiye kendisini ve başkalarını davet eder ve masa değişir" ifadelerini kullandı.